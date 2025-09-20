На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская фигуристка отобралась на Олимпийские игры 2026 года

Фигуристка Петросян отобралась на Олимпийские игры 2026 года
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян стала участницей зимних Олимпиийских игр 2026 года.

По итогам отборочных соревнований в Пекине спортсменка заняла первое место, получив от судей суммарно за короткую и произвольную программу 209,63 балла. Для того, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду-2026, фигуристке было необходимо оказаться в топ-5 лучших по итогам соревнований.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее ISU удалил из соцсетей видео проката Гуменника под песню на украинском языке.

Зимние виды спорта
