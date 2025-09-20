Петросян выиграла отборочный турнир Олимпиады 2026 года

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей отборочного турнира Олимпиийских игр 2026 года в Пекине.

Спортсменка по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Днем ранее за свой прокат россиянка получила 68,72 балла — суммарный результат составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в произвольной программе у женщин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

