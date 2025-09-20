Выступление Гуменника на олимпийском отборе назвали прекрасным

Олимпийская чемпионка Бестемьянова: в выступлении Гуменника все прекрасно

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала прекрасным выступление Петра Гуменника в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине, передает RT.

«Абсолютно роскошный прокат Гуменника с очень сильными прыжками. Необходимо также отметить и безупречный внешний вид. Всё прекрасно. Что касается оценки Петра, то я не могу судить работу арбитров», — сказала Бестемьянова.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что судьям было неприятно ставить Гуменника на первое место.