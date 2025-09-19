«Делать прогнозы глупо»: известный тренер о прокате Петросян на отборе ОИ-2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин, комментируя прокат Аделии Петросян на отборочном турнире Олимпиады-2026, заявил, что российские фигуристки продолжают оставаться в лидерах мирового катания. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что сейчас делать прогнозы глупо, но уверен, что Аделия Петросян входит в топ-элиту мирового фигурного катания. Важно пройти этап без сомнений и продолжать подготовку к Олимпийским наградам. Наши фигуристки были и остаются лидерами мирового фигурного катания», — заявил Жулин.

Российская спортсменка за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Петросян — двукратная чемпионка России.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

