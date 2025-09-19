Бельгийская фигуристка Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИ

Фигуристка Хендрикс отказалась разговаривать о Петросян на отборе к ОИ-2026

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отказалась говорить о россиянке Аделии Петросян после выступления в соревновании коротких программ на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026. Об этом пишет Sport24.

«Без комментариев», — заявила Хедрикс.

Российская спортсменка за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Петросян — двукратная чемпионка России.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

