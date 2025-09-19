«Справилась на 200%»: призер ОИ о выступлении Петросян

Призер Олимпиады Энберт высоко оценил выступление Петросян на отборе к ОИ-2026

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал выступление Аделии Петросян на квалификационном турнире ОИ-2026, отметив фигуристка блестяще справилась с давлением, показав чистый и энергичный прокат. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Аделия молодец, на 200% справилась с ответственностью и давлением в этой ситуации», – подчеркнул он.

Несмотря на небольшой недокрут в тройном лутце, отмеченный судьями пометкой «q», программа получила 68.72 балла, что позволило Петросян занять первое место по итогам первого соревновательного дня. Энберт особо выделил безупречно исполненный двойной аксель и мощную энергетику возвращенной короткой программы.

На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Произвольные программы фигуристки покажут 20 сентября. Начало — 12:15 по московскому времени.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что Петросян выполнила минимальную задачу в отборе на ОИ.