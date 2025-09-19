На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Справилась на 200%»: призер ОИ о выступлении Петросян

Призер Олимпиады Энберт высоко оценил выступление Петросян на отборе к ОИ-2026
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал выступление Аделии Петросян на квалификационном турнире ОИ-2026, отметив фигуристка блестяще справилась с давлением, показав чистый и энергичный прокат. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Аделия молодец, на 200% справилась с ответственностью и давлением в этой ситуации», – подчеркнул он.

Несмотря на небольшой недокрут в тройном лутце, отмеченный судьями пометкой «q», программа получила 68.72 балла, что позволило Петросян занять первое место по итогам первого соревновательного дня. Энберт особо выделил безупречно исполненный двойной аксель и мощную энергетику возвращенной короткой программы.

На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Произвольные программы фигуристки покажут 20 сентября. Начало — 12:15 по московскому времени.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что Петросян выполнила минимальную задачу в отборе на ОИ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами