«Один из самых тяжелых турниров в карьере»: чемпионка России — о выступлении Петросян

Фигуристка Гербольдт: Петросян выполнила минимальную задачу в отборе на ОИ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян выполнила минимальную задачу, которую ставила перед собой на олимпийский квалификационный турнир в Пекине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт.

«Наверное, это был один из самых трудных психологически турниров в ее карьере. Прокат не был идеальным, как нам бы хотелось, но она выполнила минимальную задачу, которую перед собой ставила. Наши девчонки отличаются технической составляющей в произвольной программе. Неправильно так говорить, но мы можем позволить себе не быть лидерами после короткой программы. И даже если так действительно произойдет, это не помешает Аделии исправить ситуацию в произвольной программе», — считает Гербольдт.

Петросян выступала под четвертым стартовым номером под попурри из хитов Майкла Джексона. За свой прокат она получила 68,72 балла. Ее личный рекорд в короткой программе составляет 70,86 балла.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее олимпийская чемпионка объяснила, почему осталась в восторге от выступления Петросян.

