Стала известна позиция руководства «Спартака» по увольнению Станковича

Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет директоров «Спартака» и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Указано, что отставка может состояться в ближайшие недели. Однако единогласия в совете директоров нет. Руководство недовольно как результатами, так и качеством игры команды.

Против этого шага пока выступает спортивный директор Фрэнсис Кахигао, находящийся в отпуске. У него нет готовой кандидатуры на замену, что является одним из основных аргументов в споре.

Как сообщает Metaratings, клуб уже проводил консультации по поиску преемника и даже сформировал шорт-лист.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне он привел команду к четвертому месту в РПЛ и финалу Кубка России. Но текущий сезон красно-белые проводят слабее, занимая лишь восьмую строчку после восьми туров. В следующем матче «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» на своем поле.

Ранее «Спартак» сделал заявление в связи с дисквалификацией Станковича на месяц.

Футбол. Чемпионат России
