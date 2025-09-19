В Пекине разрешили фанатам фигуристки Петросян вынести баннер на русском языке

Российская фигуристка Аделия Петросян не осталась без поддержки поклонников во выступления в короткой программе в Пекине на отборочном турнире Олимпиийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

По информации источника, представитель Международного союза конькобежцев (ISU) после переговоров разрешили развернуть баннер в поддержку российской фигуристки Аделии Петросян на русском языке. Изначально в ISU попросили болельщиков спортсменки убрать плакат или же предоставить перевод надписи на нем.

За свой прокат россиянка получила 68,72 балла, что позволяет занимать ей предварительное первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее Аделия Петросян расплакалась после короткой программы на олимпийском отборе.