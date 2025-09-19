На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петросян расплакалась после короткой программы на олимпийском отборе

Фигуристка Петросян пустила слезу после короткой программы на олимпийском отборе
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян с трудом держала эмоции после выступления в короткой программу в Пекине на отборочном турнире Олимпиийских игр 2026 года.

После завершения музыкального сопровождения 18-летняя спортсменка прослезилась, после чего покинула лед и прибыла в комнату Kiss and Cry, где дожидалась судейских оценок. За свой прокат россиянка получила 68,72 балла, что позволяет занимать ей предварительное первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян занимает первое место после своей короткой программы на отборе ОИ-2026.

