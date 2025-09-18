«Барселона» стартовала с победы в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» одержала победу над английским «Ньюкаслом» в матче первого тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в составе каталонской команды на свой счет записал англичанин Маркус Рашфорд, который отличился на 58-й и 67-й минутах поединка. Единственный гол в составе англичан оформил Энтони Гордон на 90-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре каталонская команда на своем поле примет французский «ПСЖ» 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Ньюкасл» на выезде сразится с бельгийским «Юнионом» в тот же день. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Жозе Моуринью возглавил португальский клуб.