На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на Кубок России

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч четвертого тура Кубка России
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Антон Фролов.

«Спартак» и «Ростов» встречались в первом туре группового этапа, тогда победа на выезде досталась красно-белым с результатом 2:0. Команды выступают в группе C. На счету московского клуба также победа над «Пари Нижним Новгородом» и поражение в серии пенальти от махачкалинского «Динамо». «Ростов» проиграл все три встречи — и «Спартаку», и «Пари НН», и «Динамо».

В следующем туре «Спартак» на выезде сразится 1 октября с нижегородской командой. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Ростовчане на следующий день в выездном поединке сыграют с «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил о готовности вернуться в клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами