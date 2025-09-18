Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на Кубок России

Московский «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Антон Фролов.

«Спартак» и «Ростов» встречались в первом туре группового этапа, тогда победа на выезде досталась красно-белым с результатом 2:0. Команды выступают в группе C. На счету московского клуба также победа над «Пари Нижним Новгородом» и поражение в серии пенальти от махачкалинского «Динамо». «Ростов» проиграл все три встречи — и «Спартаку», и «Пари НН», и «Динамо».

В следующем туре «Спартак» на выезде сразится 1 октября с нижегородской командой. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Ростовчане на следующий день в выездном поединке сыграют с «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

