«Сразу все прекратится»: Семин раскрыл, как надо наказать тренера «Спартака» Станковича

Тренер Семин: Станковича надо просто оштрафовать на внушительную сумму

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как надо было наказать наставника столичного «Спартака» Деяна Станковича, чтобы в будущем избежать аналогичных нарушений. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Не надо давать дисквалификацию на четыре матча. Нужно просто оштрафовать на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Сразу прекратятся все нарушения», — заявил специалист.

18 сентября появилась информация, что Станкович будет дисквалифицирован на четыре мата за оскорбление арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра, в СМИ появлялась информация, что тренер использовал слова «сука» и «путана».

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» завершилась со счетом 2:2.

