Стала известна главная жертва судейских ошибок в российском футболе

«Чемпионат»: «Спартак» и ЦСКА больше всех пострадали от ошибок в сезоне РПЛ

Московские «Спартак» и ЦСКА больше всех пострадали от судейских ошибок в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат».

По оценке экс-арбитра ФИФА Игоря Федотова, в пользу соперников двух столичных клубов было допущено по три результативные ошибки. Наиболее лояльно судейство в матчах к обоим динамовским командам — московскому и махачкалинскому. В их пользу судьи допустили по две результативные ошибки.

13 сентября «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 13 сентября, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Ранее врач «Динамо» восхитился Валерием Карпиным.