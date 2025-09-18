Тренер «Зенита» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»

Семак о решении арбитра отменить гол Соболева «Ахмату»: это для меня загадка

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскритиковал решение арбитра отменить гол Александра Соболева в матче Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата», передает «Матч ТВ».

«Михайлов, даже если был «вне игры», никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал. Для меня это загадка», — сказал Семак.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой команды хозяев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился бывший нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. У проигравшей команды единственный мяч на счету Надира Гандри.

После этой встречи «Зенит» набрал 12 очков и окончательно закрепился на первой строчке в турнирной таблице группы А. Грозненская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе три балла.

