Экс-капитан «Спартака» рассказал, что ему предлагал контракт «Зенит»

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что ему предлагал контракт «Зенит», а также отметил, что не согласился бы на трансфер в петербургский клуб, передает «Матч ТВ».

«Пошел бы я в «Зенит»? Нет, конечно. Хотя многие сейчас скажут: а кто тебя зовёт. Но разочек было, когда был вариант. Есть клубы, в которые я не пошел бы», — сказал Джикия.

8 июля Джикия приступил к тренировкам с турецким «Антальяспором».

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение было заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Ранее «Зениту» предрекли непростые времена.

