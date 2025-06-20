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«Зениту» предрекли непростые времена

Тренер Непомнящий: «Зенит» ждут непростые времена, он не такой явный фаворит
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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургскому «Зениту» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) придется трудно из-за конкуренции. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» ждут непростые времена. Сейчас он не такой явный фаворит РПЛ. «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА поднялись до уровня питерцев», — заявил он.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. 12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, где сразятся ЦСКА и «Краснодар».

Ранее появилась информация, что экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия может перейти в клуб из Турции.

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