Дубль экс-форварда «Спартака» помог «Зениту» победить в Кубке России

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».



Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой команды хозяев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился бывший нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. У проигравшей команды единственный мяч на счету Надира Гандри.

После этой встречи «Зенит» набрал 12 очков и окончательно закрепился на первой строчке в турнирной таблице группы А. Грозненская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе три балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3.

Ранее «Динамо» Валерия Карпина разгромило «Сочи» в Кубке России.