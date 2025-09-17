На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» Карпина разгромило «Сочи» в Кубке России

Гол Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Сочи» в Кубке России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» одержало крупную победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой столичной команды со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин, отличившийся впервые после разрыва крестообрахной связки колена в марте этого года.

После этой встречи «Динамо» набрало семь очков и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице группы В. Сочинская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе два балла.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3.

Ранее стала известна главная жертва судейских ошибок в российском футболе.

Футбол. Чемпионат России
