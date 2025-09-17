Врач «Динамо» восхитился Карпиным

Врач «Динамо» заявил, что шоколадные батончики не мешают Карпину быть в форме

Врач московского «Динамо» Александр Родионов в интервью Legalbet заявил, что главному тренеру Валерию Карпину можно есть шоколадные батончики на ночь.

По его словам, они никак не мешают тренеру находиться в отличной физической форме.

«Если генетика и уровень затрат калорий это позволяет, то почему нет? По Валерию Георгиевичу не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Наверное, Карпин еще может дать фору многим игрокам», — заявил Родионов.

13 сентября «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 13 сентября, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

