Минобороны европейской страны разорвало все контракты с компаниями Израиля

Министерство обороны Испании завершило процесс отказа от всех контрактов с компаниями Израиля после отмены двух крупных проектов общей стоимостью почти €1 млрд. Об этом сообщило новостное агентство EFE, ссылаясь на источники в ведомстве.

«Минобороны разорвало все контракты с компаниями Израиля после аннулирования двух крупных проектов общей стоимостью почти €1 млрд. Источники ведомства сообщили о завершении плана технологического разрыва в военной сфере с Израилем, что повлечет замену его продукции на решения испанских и европейских компаний в связи с введением эмбарго на поставки оружия этой стране за ее удары по гражданскому населению Палестины», — говорится в публикации.

По мнению агентства, речь идет о расторжении контракта на закупку мобильных реактивных установок Silam на сумму около €700 млн у консорциума Rheinmetall Expal Munitions и EM&E и соглашения с испанской дочерней структурой израильской компании Rafael на приобретение 168 ракет Spike на сумму €287,5 млн.

В июне глава Минобороны королевства Маргарита Роблес заявила, что такие программы будут заменены технологиями национального производства.

Ранее ЕС пригрозил Израилю тяжелыми последствиями.