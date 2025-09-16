На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны европейской страны разорвало все контракты с компаниями Израиля

EFE: минобороны Испании разорвало все контракты с израильскими компаниями
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство обороны Испании завершило процесс отказа от всех контрактов с компаниями Израиля после отмены двух крупных проектов общей стоимостью почти €1 млрд. Об этом сообщило новостное агентство EFE, ссылаясь на источники в ведомстве.

«Минобороны разорвало все контракты с компаниями Израиля после аннулирования двух крупных проектов общей стоимостью почти €1 млрд. Источники ведомства сообщили о завершении плана технологического разрыва в военной сфере с Израилем, что повлечет замену его продукции на решения испанских и европейских компаний в связи с введением эмбарго на поставки оружия этой стране за ее удары по гражданскому населению Палестины», — говорится в публикации.

По мнению агентства, речь идет о расторжении контракта на закупку мобильных реактивных установок Silam на сумму около €700 млн у консорциума Rheinmetall Expal Munitions и EM&E и соглашения с испанской дочерней структурой израильской компании Rafael на приобретение 168 ракет Spike на сумму €287,5 млн.

В июне глава Минобороны королевства Маргарита Роблес заявила, что такие программы будут заменены технологиями национального производства.

Ранее ЕС пригрозил Израилю тяжелыми последствиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами