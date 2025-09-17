На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

41-летний экс-футболист сборной России провел вечер с 18-летней студенткой, это попало на видео

41-летний футболист Погребняк проводит время с 18-летней девушкой
true
true
true

41-летний бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк провел вечер в компании 18-летней студентки Софии, с которой, предположительно, состоит в романтических отношениях. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Super.

16 сентября Погребняка заметили на премии глянцевого журнала FB «Люди Года 2025» в компании молодой девушки.

«На красной дорожке Погребняк появился один и, пообщавшись с журналистами, направился к своему столу. Там спортсмена ждала его, предположительно, новая возлюбленная. Примечательно, что место для нее было подписано именем Павла. Весь вечер они провели вместе: мило общались и фотографировались, а после покинули мероприятие на одной машине», — указывает издание.

В 2014 году Погребняк женился на Марии Шаталовой. Супруги были знакомы с детства, в браке у них родилось трое сыновей. В сентябре 2023 года чета Погребняк развелась.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

На счету нападающего 33 матча за сборную России. Погребняк является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2007/08. Также он в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее звезда бокса подал в суд на бывшую невесту с требованием вернуть подарки за $350 тысяч.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами