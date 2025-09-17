41-летний экс-футболист сборной России провел вечер с 18-летней студенткой, это попало на видео

41-летний бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк провел вечер в компании 18-летней студентки Софии, с которой, предположительно, состоит в романтических отношениях. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Super.

16 сентября Погребняка заметили на премии глянцевого журнала FB «Люди Года 2025» в компании молодой девушки.

«На красной дорожке Погребняк появился один и, пообщавшись с журналистами, направился к своему столу. Там спортсмена ждала его, предположительно, новая возлюбленная. Примечательно, что место для нее было подписано именем Павла. Весь вечер они провели вместе: мило общались и фотографировались, а после покинули мероприятие на одной машине», — указывает издание.

В 2014 году Погребняк женился на Марии Шаталовой. Супруги были знакомы с детства, в браке у них родилось трое сыновей. В сентябре 2023 года чета Погребняк развелась.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

На счету нападающего 33 матча за сборную России. Погребняк является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2007/08. Также он в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

