Экс-супруга чемпиона мира Бивола заявила о его изменах

Екатерина Бивол, экс-супруга бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, в эфире программы «Пусть говорят» рассказала об изменах спортсмена.

«Было два предательства. Разумеется, там были измены, потому что он стал звездой. Хотя всегда считался семьянином. Меня не это задело. Понимала, что брак рушится и я бы измену не простила, я бы сказала: «Ты гульнул — я гульну, поговорим после». Но потом год-два промучились и развелись», — поделилась она.

Пара развелась в 2023 году, после чего Екатерина часто резко и негативно высказывалась в адрес бывшего супруга в социальных сетях. Она обвиняла его в абьюзе, насилии, том, что он выдает мало денег на содержание детей. В личном Telegram-канале женщина назвала фанатов боксера «таким же необразованным говном, как и он сам», а бывшую свекровь — «откровенной мразью» и «тварью».

Сам Бивол на такие заявления никак не реагировал, однако обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга. 14 января 2025 года Екатерину привлекли к ответственности из-за оскорбления самого спортсмена, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

