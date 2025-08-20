На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бетербиев обвинил сторону Бивола в уходе от третьего боя

Боксер Бетербиев: сторона Бивола сделала все, чтобы третьего боя не случилось
Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев раскрыл подробности несостоявшихся переговоров о третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Саудиты совершенно не при чем. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано все возможное, чтобы третий бой состоялся. Но сторона Бивола сделала все, чтобы ничего не получилось…» — сказал Бетербиев.

5 июля журналист Майк Коппинджер в своих соцсетях рассказал о том, что третий бой между Бетербиевым и Биволом пройдет в России. Коппиннджер отметил, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал на это согласие. После этого появилась информация, что Бивол перенес операцию на спине 8 августа. Срок его восстановления — от шести до восьми недель, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Впервые российские боксеры столкнулись в Саудовской Аравии в 2024 году, где Бетербиев одержал победу судейским решением. Это стало первым поражением для Бивола в карьере на профессиональном ринге.

В 2025 году боксеры встретились второй раз: Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, теперь уже нанеся сопернику первое поражение в карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет.

