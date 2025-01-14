Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшую жену Бивола привлекли к ответственности за оскорбление боксера

Экс-жену Бивола привлекли за оскорбление боксера, его матери и поклонников
close
bivol_kate/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину привлекли к ответственности из-за оскорбления самого спортсмена, его матери и болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Пара развелась в 2023 году, после чего Екатерина часто резко и негативно высказывалась в адрес бывшего супруга в социальных сетях. Она обвиняла его в абьюзе, насилии, том, что он выдает мало денег на содержание детей. В личном Telegram-канале женщина назвала фанатов боксера «таким же необразованным говном, как и он сам», а бывшую свекровь — «откровенной мразью» и «тварью».

Сам Бивол на такие заявления никак не реагировал, однако обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Боксер готовится к бою-реваншу против соотечественника Артура Бетербиева. Поединок состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг.

Ранее Николай Валуев предрек Биволу и Бетербиеву равный поединок.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами