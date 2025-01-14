Бывшую жену Бивола привлекли к ответственности за оскорбление боксера

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину привлекли к ответственности из-за оскорбления самого спортсмена, его матери и болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Пара развелась в 2023 году, после чего Екатерина часто резко и негативно высказывалась в адрес бывшего супруга в социальных сетях. Она обвиняла его в абьюзе, насилии, том, что он выдает мало денег на содержание детей. В личном Telegram-канале женщина назвала фанатов боксера «таким же необразованным говном, как и он сам», а бывшую свекровь — «откровенной мразью» и «тварью».

Сам Бивол на такие заявления никак не реагировал, однако обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Боксер готовится к бою-реваншу против соотечественника Артура Бетербиева. Поединок состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг.

Ранее Николай Валуев предрек Биволу и Бетербиеву равный поединок.