Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится на испанском стадионе «Сивитас Метрополитано» — домашней арене мадридского «Атлетико». Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X.

В последний раз финал главного еврокубкового турнира проходил на этом мадридском стадионе в 2019 году. Тогда в финале встречались два английских клуба — лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 31 мая 2025 года. Победителем турнира впервые стал французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финальном матче итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Российские клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА), как и российская сборная, с февраля 2022 года.

