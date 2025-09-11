На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году

Стадион мадридского «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов 2027 года
true
true
true
close
Peter Cziborra/Reuters

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится на испанском стадионе «Сивитас Метрополитано» — домашней арене мадридского «Атлетико». Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X.

В последний раз финал главного еврокубкового турнира проходил на этом мадридском стадионе в 2019 году. Тогда в финале встречались два английских клуба — лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 31 мая 2025 года. Победителем турнира впервые стал французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финальном матче итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Российские клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА), как и российская сборная, с февраля 2022 года.

Ранее сборная России ответила министру спорта на слова про тренера «Зенита» Сергея Семака.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами