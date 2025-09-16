На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дополнительный хайп»: Мостовой о поведении тренера «Спартака» Станковича

Мостовой считает, что поведение Станковича на поле приносит хайп «Спартаку»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича приносит дополнительный хайп команде. Его слова приводит РИА Новости.

«Поведение Станковича — дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят. С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции. Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость», — заявил Мостовой.

Речь идет о поведении Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал тренера на заседание.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее в «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами