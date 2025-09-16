«Дополнительный хайп»: Мостовой о поведении тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича приносит дополнительный хайп команде. Его слова приводит РИА Новости.

«Поведение Станковича — дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят. С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции. Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость», — заявил Мостовой.

Речь идет о поведении Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал тренера на заседание.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее в «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича.