Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию

Российский тренер Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на квалификацию ОИ

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС рассказали в ISU.

В связи с этим Глейхенгауз, который был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян, не поедет с фигуристкой на олимпийский квалификационный турнир.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Олимпийские игры состоятся в феврале 2026 года в Италии.

Ранее Глейхенгауз рассказал, как его допрашивали по делу Камилы Валиевой.