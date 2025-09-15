На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию

Российский тренер Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на квалификацию ОИ
РИА Новости

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС рассказали в ISU.

В связи с этим Глейхенгауз, который был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян, не поедет с фигуристкой на олимпийский квалификационный турнир.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Олимпийские игры состоятся в феврале 2026 года в Италии.

Ранее Глейхенгауз рассказал, как его допрашивали по делу Камилы Валиевой.

