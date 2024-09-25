Глейхенгауз рассказал, как его допрашивали по делу Валиевой

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как его допрашивали по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что его подводили к ответу, который хотели услышать, передает Sport24.

«Был переводчик, я разговаривал на русском. Я неглупый человек, но мне казалось, что с каждым вопросом они подводили к ответу, который был нужен им. Неважно, что ты отвечаешь», — сказал Глейхенгауз.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее дело Валиевой назвали заговором против российского спорта.