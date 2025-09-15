На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто из артистов выступят на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани

Гарипов: Ваня Дмитриенко выступит на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани
true
true
true
close
НТВ

Niletto, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и капелла Дмитрия Железнова выступят в Казани на открытии Кубка генерального прокурора России по стрельбе из лука, который пройдет с 21 по 27 сентября на «Ак Барс Арене». Об этом сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорту Линар Гарипов, передает «БИЗНЕС Online».

«Для зрителей подготовили насыщенную программу, центральным событием которой станет торжественная церемония открытия с участием известных артистов», — сказал он.

Участниками станут 700 спортсменов из 49 регионов России, им предстоит разыграть 32 комплекта медалей. Казань на состязаниях представят 26 спортсменов.

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу до этого заявил в интервью, что российские атлеты смогут вернуться на турниры под эгидой организации после подписания мирного договора. По его словам, вопрос возвращения россиян не является актуальным, пока продолжаются боевые действия. Он отметил, что перед этим важно дождаться мирного соглашения. Позиция рабочей группы и совета не изменилась, добавил Коу.

Ранее сообщалось, что известный рэпер стал бодибилдером и удивил фанатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами