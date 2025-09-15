Стало известно, кто из артистов выступят на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани

Гарипов: Ваня Дмитриенко выступит на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани

Niletto, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и капелла Дмитрия Железнова выступят в Казани на открытии Кубка генерального прокурора России по стрельбе из лука, который пройдет с 21 по 27 сентября на «Ак Барс Арене». Об этом сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорту Линар Гарипов, передает «БИЗНЕС Online».

«Для зрителей подготовили насыщенную программу, центральным событием которой станет торжественная церемония открытия с участием известных артистов», — сказал он.

Участниками станут 700 спортсменов из 49 регионов России, им предстоит разыграть 32 комплекта медалей. Казань на состязаниях представят 26 спортсменов.

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу до этого заявил в интервью, что российские атлеты смогут вернуться на турниры под эгидой организации после подписания мирного договора. По его словам, вопрос возвращения россиян не является актуальным, пока продолжаются боевые действия. Он отметил, что перед этим важно дождаться мирного соглашения. Позиция рабочей группы и совета не изменилась, добавил Коу.

Ранее сообщалось, что известный рэпер стал бодибилдером и удивил фанатов.