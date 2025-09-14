«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла в столице Каталонии на стадионе »Йохан Кройф Арена» в присутствии 6 000 зрителей и завершилась со счетом 6:0. В составе победителей по дублю оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.

После этой победы команда под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Ла Лиге мадридский «Реал», у команды Хаби Алонсо 12 очков после четырех игр.

