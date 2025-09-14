«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря ошибке Акинфеева

«Ростов» переиграл московский ЦСКА в заключительном матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдесятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в восьми турах и идет на четвертом месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан восемь очков и 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Россия по-прежнему официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

