«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ
Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 3:0. Счет в матче на 18-й минуте открыл англичанин Фил Фоден, на 53-й и 68-й минутах отличился норвежец Эрлинг Холанд. Приз лучшего игрока матча достался Эрлингу Холанду.

После этой игры в активе команды Хосепа Гвардиолы стало шесть очков, «горожане» поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Красные дьяволы» с активом в четыре балла располагаются на 14-й позиции.

В следующем туре «Сити» сыграет против лондонского «Арсенала». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в британской столице, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Юнайтед» проведет встречу на домашнем поле против лондонского «Челси». Матч пройдет 20 сентября, игра начнется в 19:30 мск.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» — команда Арне Слота набрала в четырех матчах 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
