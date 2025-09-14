На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Акинфеев допустил голевую ошибку в матче с «Ростовом»

Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал виновником пропущенного гола в матче против «Ростова» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На восьмой минуте игры 39-летний вратарь отдал передачу низом в направлении Ивана Облякова, которая оказалась перехвачена Константином Кучаевым — полузащитник «Ростова» успел до того, как Акинфеев с ним сблизился, покатить мяч низом и открыл счет в поединке.

Матч проходит в Ростове-на-Дону, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на третьем месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан пять очков и 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Россия по-прежнему официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби.

Футбол. Чемпионат России
