Акинфеев допустил голевую ошибку в матче с «Ростовом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал виновником пропущенного гола в матче против «Ростова» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На восьмой минуте игры 39-летний вратарь отдал передачу низом в направлении Ивана Облякова, которая оказалась перехвачена Константином Кучаевым — полузащитник «Ростова» успел до того, как Акинфеев с ним сблизился, покатить мяч низом и открыл счет в поединке.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на третьем месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан пять очков и 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

