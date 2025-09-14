На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанаты «Балтики» исполнили заряд «Зенит» — позор российского футбола!»

Александр Вильф/РИА Новости

Фанаты калининградской «Балтики» использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола!» во время матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургской команды, сообщает «Газета.Ru».

Болельщики, собравшиеся на »Ростех Арене», выкрикнули данный заряд в середине первого тайма. Российский футбольный союз (РФС) считает эту кричалку оскорбительной и наказывает клубы, чьи фанаты используют ее на стадионах, денежным штрафом.

В концовке первого тайма счет не открыт, 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 15 очков и располагается на четвертой позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее Валерий Карпин похвалил сыгравшего впервые за полгода напажающего.

