Стали известны составы «Ростова» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны составы «Ростова» и ЦСКА на матч 8-го тура РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Опубликованы составы «Ростова» и московского ЦСКА на матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Шуманский, Алеррандро.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на третьем месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан пять очков и 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Россия по-прежнему официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

Ранее фанаты «Балтики» исполнили заряд «Зенит» — позор российского футбола!»

Футбол. Чемпионат России
