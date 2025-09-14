Личный контроль: Загитова посетила стройку Центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Вместе с ней на стройплощадку приехал руководитель ведомства Владимир Леонов. Он рассказал, когда объект будет открыт.

«Мы планируем реализовать этот проект в течении года и открыть его летом 2026 ко Дню Республики. Стройка идет полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил Леонов.

Общая площадь объекта составит 6 тыс. кв. м. В комплекс войдут арена, трибуна на 250 мест, восемь раздевалок, два хореографических зала, разминочный зал, три зала общей физической подготовки и другие помещения.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу.

