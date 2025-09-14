На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Личный контроль: Загитова посетила стройку Центра фигурного катания в Казани

Загитова приехала на стройплощадку Центра фигурного катания в Казани
true
true
true
close
Telegram-канал «Министерство спорта Республики Татарстан»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Вместе с ней на стройплощадку приехал руководитель ведомства Владимир Леонов. Он рассказал, когда объект будет открыт.

«Мы планируем реализовать этот проект в течении года и открыть его летом 2026 ко Дню Республики. Стройка идет полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил Леонов.

Общая площадь объекта составит 6 тыс. кв. м. В комплекс войдут арена, трибуна на 250 мест, восемь раздевалок, два хореографических зала, разминочный зал, три зала общей физической подготовки и другие помещения.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу.

Ранее Загитова показала горячие фото с отдыха в Дубае.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами