Так покинет ли «Зенит» 25-миллионный новичок? Его агенты ответили

Бразилец Жерсон, перешедший в петербургский «Зенит» полтора месяца назад, не покинет команду в ближайшее время. Об этом порталу «ЕвроФутбол.Ру» заявили в агентстве Carlos Leite Sports, которое работает с футболистом.

«Интерес к Жерсону из Саудовской Аравии? Всё это просто слухи», — сказано в сообщении.

Игрок перешел в «Зенит», хотя мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сине-бело-голубые оказались более расторопными и оформили сделку. Сообщалось при этом, что сам спортсмен не был в восторге от переезда в Россию, но все же присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время после этого появилась информация, что его готов перекупить саудовский «Аль-Иттихад». А вскоре стало известно, что и «Аль-Наср» не теряет надежды приобрести Жерсона. На данный момент полузащитник провел за «Зенит» шесть матчей.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 12 очков и идут на пятой строчке в турнирной таблице. Следующим соперником команды в чемпионате будет «Балтика». Эта игра состоится в Калининграде 14 сентября.

