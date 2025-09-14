Трусова пришла с месячным сыном на шоу Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова (в замужестве Игнатова) привела месячного сына Михаила на шоу Евгении Медведевой. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

«Первое шоу в жизни Миши! Впечатления от вечера у всей нашей семьи отличные. Я была счастлива снова выйти на лед в присутствии зрителей, Макар меня очень поддерживал, ну а Миша… Миша прекрасно выспался и на репетиции, и на выступлениях», — поделилась она.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом. 22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала об изменениях в жизни после родов.