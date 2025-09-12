Российские бобслеисты и скелетонисты пропустят Олимпиаду-2026

Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили к участию в Олимпиаде-2026

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказалась допускать российских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Федерации бобслея России Анатолия Пегова, решение о допуске или недопуске принималось на основании голосования делегатов в рамках конгресса, прошедшего 11 сентября в Италии.

«Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 – против», – сказал Пегов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

