«Надеюсь, она вернется в Россию»: Губерниев отказался считать Пугачеву предателем

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об уехавшей из России певице Алле Пугачевой, признался, что не считает ее предателем. Его слова приводит Sport24.

«Мне посчастливилось неоднократно работать с Пугачевой. Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачева вернется, и я еще схожу на ее концерт. Негатив в ее сторону? По нынешней жизни меня ничего не удивляет. Я не считаю Аллу Пугачеву предателем», — заявил он.

Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразием критику в адрес Пугачевой.