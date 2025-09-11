«Люди совершенно обнаглели»: Тарасова о критике Пугачевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не понимает критики в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая уехала из России. Ее слова приводит Sport24.

«Кто вообще и какое право имеет осуждать или обсуждать Пугачеву? Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет. <...> Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков», — заявила она.

Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

