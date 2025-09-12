На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где продолжит карьеру лидер «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Баринов не перейдет в ЦСКА
РИА Новости

Московский ЦСКА не подпишет капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил агент спортсмена Павел Банатин

«Информация о переходе Баринова в ЦСКА? Это неправда», — констатировал агент.

До этого Банатин жаловался на то, что руководство «Локомотива» обещало в скором времени выйти на игрока с предложением о пролонгации соглашения. Однако этого до сих пор не произошло.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Его текущий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что мешает подписывать сильных футболистов.

Футбол. Чемпионат России
