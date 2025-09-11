На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Смолов догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола

Смолов сравнялся с Аршавиным в списке лучших бомбардиров российского футбола
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов, который выступает за медийную команду Broke Boys, оформил 158-й гол в своей карьере.

Это произошло во время матча с клубом «Леон Сатурн» в третьем раунде Пути регионов Кубка России (2:0). Смолов поразил ворота на 63-й минуте игры, воспользовавшись неудачным отскоком от соперника..

В списке лучших бомбардиров в истории российского футбола он сравнялся с бывшим футболистом петербургского «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным (делят седьмое-восьмое места). Возглавляет рейтинг по этому показателю выступающий в тольяттинском «Акроне» Артем Дзюба — 243 гола.

Для Смолова матч против команды «Леон Сатурн» стал первым после заведения на него уголовного дела.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело после драки в московском ресторане «Кофемания», появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее экс-директор «Спартака» поддержал Смолова.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами