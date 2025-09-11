Смолов догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов, который выступает за медийную команду Broke Boys, оформил 158-й гол в своей карьере.

Это произошло во время матча с клубом «Леон Сатурн» в третьем раунде Пути регионов Кубка России (2:0). Смолов поразил ворота на 63-й минуте игры, воспользовавшись неудачным отскоком от соперника..

В списке лучших бомбардиров в истории российского футбола он сравнялся с бывшим футболистом петербургского «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным (делят седьмое-восьмое места). Возглавляет рейтинг по этому показателю выступающий в тольяттинском «Акроне» Артем Дзюба — 243 гола.

Для Смолова матч против команды «Леон Сатурн» стал первым после заведения на него уголовного дела.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело после драки в московском ресторане «Кофемания», появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее экс-директор «Спартака» поддержал Смолова.