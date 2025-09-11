«Ты очень опасен для России»: Родченков о своем побеге в США

Родченков вспомнил о своем побеге из России в США в 2015 году

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что решился на побед из России в США, когда ему сообщили о якобы грозящей опасности. Выдержку из книги приводит Sport24.

»[Один важный человек] сказал, что ситуация накаляется и в любой момент может разрешиться, причем в нехорошую сторону. Пойми, продолжал он, что ты сейчас никому не нужен и при этом очень опасен как для России, так и для WADA. То, что ты делал и чему был свидетелем, — этого никто и никогда не должен узнать, все должно быть стерто и забыто. Но ты все знаешь и помнишь», — отметил он.

Речь в книге идет о ноябре 2015 года.

11 сентября стало известно, что Родченков был переобъявлен в розыск в России.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

