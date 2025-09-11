Гол Смолова помог Broke Boys выйти в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб Broke Boys одержал победу над командой «Леон Сатурн» в третьем раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая проходила на стадионе «Леон Арена» в Раменском, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил нападающий Федор Смолов, для которого этот матч стал первым после возбуждения против него уголовного дела. Форвард отличился на 64-й минуте игры. Второй мяч оформил нападающий Ари на 90+6-й минуте игры.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело после драки в московском ресторане «Кофемания», появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В матче за Broke Boys также сыграл экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

11 сентября еще один медийный клуб — «Амкал» — вышел в следующий раунд Кубка России. В третьем раунде команда одержала победу над клубом «Салют Белгород». Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:1.

Ранее экс-директор «Спартака» поддержал Смолова.