Международный союз биатлонистов исключил появление россиян на ОИ-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет предоставлять квоту российским спортсменам для участия в зимней Олимпиаде 2026 года. Об этом в интервью «ВсеПроСпорт» заявили в пресс-службе организации.

По словам IBU, в биатлоне не существует нейтральных спортсменов, из-за чего россияне не могут получить возможность участия в Играх.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU нет положения о нейтральных спортсменах. Таким образом, у вас нет возможности получить олимпийскую квоту, если вы не участвуете в соревнованиях IBU», — заявили в IBU.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в МОК призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

Ранее в МОК объяснили недопуск российских биатлонистов на ОИ-2026.