«Иностранцы изменили мнение о России к лучшему»: посол World Skate — о турнире в Москве

Посол World Skate: иностранцы изменили мнение о России после турнира в Москве
true
true
true
close
Grand Skate Tour

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что множество иностранных спортсменов приехало на крупный международный турнир Grand Skate Tour в Москву, несмотря на запрет со стороны их национальных федераций и спонсоров.

«Порой мы сталкиваемся с тем, что европейские страны или же крупные западные спонсоры скейтбордистов активно не рекомендуют своим спортсменам ехать в Россию. Тем не менее все равно приехало много спортсменов из Европы и США. Многие говорили, что изменили свое мнение о России к лучшему после того, как сами побывали здесь», — сказал Илья Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга России подчеркнул, что все спортсмены позитивно реагировали на приглашение принять участие в московском турнире.

«Большинство людей слышали о нашем мероприятии или уже сами на нем побывали. Имидж Федерации скейтбординга России за рубежом очень хорош», — отметил Вдовин.

Также функционер отметил, что Международная федерация скейтбординга (World Skate) поддерживает Россию и выступает за то, чтобы российские спортсмены могли выступать на международных турнирах под своим флагом и гимном.

«World Skate не просто следит за нами — она сопереживает нам, желает нам успеха и скорейшего возвращения в олимпийскую семью под своим флагом и гимном. Недавно у меня был созвон с президентом World Skate — Сабатино Араку, который дал восторженную оценку нашему мероприятию. Он сказал: «Молодцы! Вы готовы к тому, чтобы вернуться на международную арену. Надеюсь, что скоро и мы будем к этому готовы». Поэтому потихонечку этот лед в отношениях мы растапливаем», — подчеркнул Вдовин.

