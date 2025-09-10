«Почему-то все считают, что у нас выходит по 300 тысяч»: депутат о пенсиях в Госдуме

Депутат Журова: все считают, что у нас пенсия выходит по 300 тысяч в месяц

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова отметила, что пенсии у тех, кто работал в Госдуме, не такие большие, как принято считать. Ее слова приводит Sport24.

«Почему-то все считают, что у нас выходит по 300 тысяч в месяц. Наша пенсия считается от оклада, а он составляет 90 тысяч рублей. К тому же, нужно в Думе быть 10 лет, чтобы получать сумму в размере 75% от оклада. В итоге получается меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан», — заявила она.

До этого Журова ответила российскому актеру Дмитрию Нагиеву по поводу пенсий в России. 7 сентября Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Журова — пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова Нагиева о его пенсии в 20 тысяч рублей были шуткой.