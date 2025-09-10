«Гражданам всегда будет мало»: в Госдуме ответили Нагиеву про пенсию в 20 тыс. рублей

Депутат Журова о словах Нагиева про пенсию: каждый хочет получать по 100 тысяч

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в настоящее время является депутатом Госдумы, предположила, что актеру Дмитрию Нагиеву никогда не придется жить только на пенсию. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные. В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит. Это компенсируется другими льготами», — отметила Журова.

7 сентября Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Журова — пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова Нагиева о его пенсии в 20 тысяч рублей были шуткой. .